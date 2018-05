Summer Pineapples 2 Mixed Media Painting on 9” x 12” Canvas Panel Summer is approaching, here is my art piece inspired by summer and Pineapples ☀️🍍🍍🍍 #jlichiarts #jlichi #mixedmediaartist #mixedmediaart #painting #canvaspainting #uniqueart #artwork #instaart #instaartist #artoftheday #artistsoninstagram #artsy #textiles #patterns #papercutting #summerinspired #pineapple #art_spotlight #artgiveaway First person to DM will receive this piece.

Summer Pineapples 1 Mixed Media Painting on 9” x 12” Canvas Panel Summer is approaching, here is my art piece inspired by summer and Pineapples ☀️🍍🍍🍍 #jlichiarts #jlichi #mixedmediaartist #mixedmediaart #painting #canvaspainting #uniqueart #artwork #instaart #instaartist #artoftheday #artistsoninstagram #artsy #textiles #patterns #summerinspired #pineapple #art_spotlight #artgiveaway First person to DM will receive this piece.

Madame Fiorella Mixed Media Painting on Canvas Materials: Acrylic Paint, fabrics pens, sequins and wallpaper with beautiful holographic print. Stay dry and drive safe, it’s going to be a rainy memorial weekend 💕☔️ #jlichiarts #jlichi #mixedmediaartist #mixedmediaart #painting #portrait #canvaspainting #originalartwork #uniqueart #instaart #art_spotlight #artoftheday #artistsoninstagram #sequins #sparkle #textiles #pattern #wallpaper #papercutting

Spring is Almost Over 2 Mixed Media Painting on 9” x 12” Canvas Panel. If your interested in this piece dm me 😊🌸🌸 #jlichiarts #mixedmediaart #mixedmediaartist #artistsoninstagram #portrait #spring #springinspired #artwork #uniqueart #florals #flowers #bow #sequins #giveaway #artsy #instaart #art_collective

Spring is Almost Over 1 Mixed Media Painting on 9” x 12” Canvas Panel. If your interested in this piece dm me 😊🌸🌸 #jlichiarts #mixedmediaart #mixedmediaartist #artistsoninstagram #portrait #spring #springinspired #artwork #uniqueart #florals #flowers #bow #sequins #artsy #instaart #art_collective